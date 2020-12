Calciomercato – Inter nuovamente su Emerson Palmieri: il Chelsea apre, ma a titolo definitivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Emerson Palmieri sempre nel mirino dell’Inter In vista del prossimo mercato di gennaio è sempre vivo l’Interesse dell’Inter per l’esterno del Chelsea Emerson Palmieri. Il giocatore è stato cercato già in passato dai nerazzurri e, secondo quanto riportato da Sport Illustrated, il club nerazzurro ci proverà un’altra volta nella prossima sessione di mercato. L’esterno naturalizzato italiano, ha in Conte un estimatore che insiste per averlo di nuovo con se. Secondo la stessa fonte, il club inglese avrebbe aperto alla cessione del giocatore, mettendo come unica condizione quella di una cessione a titolo definitivo e quindi non al prestito, condizione questa molto caldeggiata dalle parti di Viale della Liberazione. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)sempre nel mirino dell’In vista del prossimo mercato di gennaio è sempre vivo l’esse dell’per l’esterno del. Il giocatore è stato cercato già in passato dai nerazzurri e, secondo quanto riportato da Sport Illustrated, il club nerazzurro ci proverà un’altra volta nella prossima sessione di mercato. L’esterno naturalizzato italiano, ha in Conte un estimatore che insiste per averlo di nuovo con se. Secondo la stessa fonte, il club inglese avrebbe aperto alla cessione del giocatore, mettendo come unica condizione quella di una cessione ae quindi non al prestito, condizione questa molto caldeggiata dalle parti di Viale della Liberazione. ...

