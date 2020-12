Calciomercato Atalanta, il sogno del baby Diallo: il gioiello ivoriano passa al Manchester United, cifre e dettagli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Amad Diallo ad un passo dal Manchester United.Giovane, talentuoso e dal futuro assicurato. Questo l'identikit del trequartista ivoriano dell'Atalanta, accordatosi già da diverso tempo con la società britannica per il passaggio in Premier League. Il classe 2002 volerà nel Regno Unito grazie ad un accordo da 25 milioni di euro, con in aggiunta ulteriori bonus per le prestazioni del giocatore legati al contratto stipulato nel corso di quest'ultima estate. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer sarebbe addirittura entrato in contatto con lo stesso Diallo, in seguito alla risoluzione delle ultime problemtiche burocratiche legate al passaporto del calciatore. L'ottenimento di un permesso da parte dello Stato Italiano, infatti, avrebbe giocato un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Amadad un passo dal.Giovane, talentuoso e dal futuro assicurato. Questo l'identikit del trequartistadell', accordatosi già da diverso tempo con la società britannica per ilggio in Premier League. Il classe 2002 volerà nel Regno Unito grazie ad un accordo da 25 milioni di euro, con in aggiunta ulteriori bonus per le prestazioni del giocatore legati al contratto stipulato nel corso di quest'ultima estate. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer sarebbe addirittura entrato in contatto con lo stesso, in seguito alla risoluzione delle ultime problemtiche burocratiche legate alporto del calciatore. L'ottenimento di un permesso da parte dello Stato Italiano, infatti, avrebbe giocato un ...

