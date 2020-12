Calcio, i giocatori appoggiano Gabriele Gravina in vista delle elezioni del presidente della Figc (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gabriele Gravina in una posizione di vantaggio in vista delle elezioni del nuovo presidente della Figc per il prossimo quadriennio. L’attuale n.1 della FederCalcio, infatti, gode dell’appoggio pieno dei giocatori. E’ questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori, concordi nel ritenere l’operato di Gravina in linea con le necessità del movimento. “L’incontro con i candidati delegati degli atleti e delle atlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio al presidente Gravina e il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020)in una posizione di vantaggio indel nuovoper il prossimo quadriennio. L’attuale n.1Feder, infatti, gode dell’appoggio pieno dei. E’ questo quanto emerge dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Assocalciatori e dell’Assoallenatori, concordi nel ritenere l’operato diin linea con le necessità del movimento. “L’incontro con i candidati delegati degli atleti eatlete per l’assemblea federale, da poco concluso, ha manifestato il proprio appoggio ale il chiaro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione, grazie ...

