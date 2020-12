Calcio, Casertana-Viterbese: due dei nove rossoblu scesi in campo positivi al Covid. Per la UEFA disponibili altri sette tra squalifiche e infortuni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un pomeriggio increscioso, quello di ieri all’Alberto Pinto di Caserta. La sedicesima giornata del girone C di Lega Pro ha visto i padroni di casa della Casertana scendere in campo e perdere per 3-0 contro la Viterbese giocando con soli nove effettivi per tutti e 90 i minuti a causa della positività al Covid-19 di quindici elementi del gruppo squadra. Un avvenimento che già di per sé avrebbe provocato parecchio disagio per come si è evoluto tutto lo scenario. Ma quest’oggi la società rossoblu ha reso noto un nuovo particolare: altri due suoi giocatori, scesi in campo ieri pomeriggio sono risultati positivi al tampone eseguito ieri pomeriggio, poco prima del match. A pochi minuti dal match di terza ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un pomeriggio increscioso, quello di ieri all’Alberto Pinto di Caserta. La sedicesima giornata del girone C di Lega Pro ha visto i padroni di casa dellascendere ine perdere per 3-0 contro lagiocando con solieffettivi per tutti e 90 i minuti a causa dellatà al-19 di quindici elementi del gruppo squadra. Un avvenimento che già di per sé avrebbe provocato parecchio disagio per come si è evoluto tutto lo scenario. Ma quest’oggi la societàha reso noto un nuovo particolare:due suoi giocatori,inieri pomeriggio sono risultatial tampone eseguito ieri pomeriggio, poco prima del match. A pochi minuti dal match di terza ...

