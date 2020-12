(Di lunedì 21 dicembre 2020) La squadra di Nuno Espirito Santo si farà un viaggetto verso nord forte della vittoria conquistata al Molineux contro il Chelsea. Il tecnico portoghese però sa benissimo che questa è una trasferta molto insidiosa anche se i suoi Wolves l’affrontano da favoriti secondo i bookmaker. I Clarets non perdono da tre gare, si stanno ritrovando, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Burnley-Wolverhampton (lunedì, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Si conclude la 14esima giornata di Premier League, con gli ultimi due match in programma. Alle 18.30 il Burnley cerca punti salvezza contro il Wolverhampton, che ...In Premier League si giocano due partite. Alle 18:30 il Wolverhampton sarà ospite del Burnley, poi alle 21:00 sarà il turno del Chelsea impegnato in un derby tutt’altro che facile contro il West Ham.