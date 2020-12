Buon Natale con Sky Sport, tanti gli speciali durante le feste (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Serie A praticamente sempre in campo, tranne il weekend di Natale, con due turni tra il 3 e il 6 gennaio (15^ e 16^ giornata), e poi la Premier League con l’immancabile Boxing Day del 26 dicembre. Il giorno di Natale appuntamento anche con una nuova puntata del “Di Canio Premier Special” dedicato ai giocatori “fuori dagli schemi”, da Best a Cantona, da Merson a Gascoigne.Per non perdere neppure una notizia c’è ovviamente il tg del... Leggi su digital-news (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Serie A praticamente sempre in campo, tranne il weekend di, con due turni tra il 3 e il 6 gennaio (15^ e 16^ giornata), e poi la Premier League con l’immancabile Boxing Day del 26 dicembre. Il giorno diappuntamento anche con una nuova puntata del “Di Canio Premier Special” dedicato ai giocatori “fuori dagli schemi”, da Best a Cantona, da Merson a Gascoigne.Per non perdere neppure una notizia c’è ovviamente il tg del...

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - THEVOICE_ITALY : Con questa fantastica sorpresa dei protagonisti di #TheVoiceSenior, auguriamo a tutti buon Natale. ???? - RaiTre : Vi auguriamo Buon Natale e grazie per averci seguito. E ricominciamo sempre da #Rai3 #RicomincioDaRai3, dal… - LuigiColline : RT @lameduck1960: Appuntamento come al solito alle ore 14.00 domani martedì 22 per l'anteprima. Con @IppolitoMax , autore del romanzo 'L'an… - Frances13423644 : @redazioneiene AUGURI DI BUON NATALE A TUTTE LE IENE...... -