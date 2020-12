Buffon bestemmia, niente squalifica. I tifosi della Roma: 'Perché solo Cristante?' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma - Non bastava la pesante sconfitta contro l'Atalanta , i tifosi della Roma sono furiosi anche per la mancata squalifica di Buffon dopo le frasi blasfeme proferite dal portiere nel match contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 dicembre 2020)- Non bastava la pesante sconfitta contro l'Atalanta , isono furiosi anche per la mancatadidopo le frasi blasfeme proferite dal portiere nel match contro il ...

Gigi Buffon bestemmia all’indirizzo di Manolo Portanova durante Parma-Juventus. Il portiere bianconero cercava di “incitare” il giovane compagno a dare il massimo. E ora, si chiede Dagospia, Buffon ...

