Bruno Vespa al 13enne ornitologo: "Ma tu studi solo uccelli semplici o anche i pipistrelli?". La risposta 'gela' il giornalista

"Da noi a ruota libera", programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, ha ospitato Bruno Vespa impegnato in un lunghissimo tour promozionale per il lancio del suo ultimo libro. Sullo stesso palco il giovanissimo Francesco Barberini, tredicenne appassionato di bird watching e ornitologia, nominato nel 2018 Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tentativo di unire i due ospiti e due mondi differenti in unico spazio ha portato però a una gaffe inattesa del conduttore di Porta a Porta. La conduttrice ha inviato i due a farsi domande sui rispettivi interessi così il giornalista si è rivolto al tredicenne così: "Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure ...

