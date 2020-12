Brosio e la De Vitis dalla D’Urso: continuano i gossip e loro resistono, ma nessuna foto insieme (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le numerose rivelazioni e i continui gossip sulla bella Maria Laura, la storia d’amore fra lei e Paolo Brosio continua ad andare avanti. Ma sul suo profilo Instagram non c’è traccia del fidanzato Nuovi colpi di scena nella liaison fra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, ospiti ieri sera nel noto salotto televisivo di Barbara D’Urso. La storia fra i due continua ad attirare l’attenzione di telespettatori e del web: sono molti, infatti, a ritenere che la giovanissima Maria Laura stia con Brosio solo per ottenere visibilità; ed è proprio questo che è stato chiesto alla De Vitis nelle scorse puntate, quando venne sottoposta all'”Alabama”, come la chiamano in molti su Twitter, ossia la macchina della verità: “Ti sei messa con Paolo per avere visibilità? e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le numerose rivelazioni e i continuisulla bella Maria Laura, la storia d’amore fra lei e Paolocontinua ad andare avanti. Ma sul suo profilo Instagram non c’è traccia del fidanzato Nuovi colpi di scena nella liaison fra Paoloe Maria Laura De, ospiti ieri sera nel noto salotto televisivo di Barbara. La storia fra i due continua ad attirare l’attenzione di telespettatori e del web: sono molti, infatti, a ritenere che la giovanissima Maria Laura stia consolo per ottenere visibilità; ed è proprio questo che è stato chiesto alla Denelle scorse puntate, quando venne sottoposta all'”Alabama”, come la chiamano in molti su Twitter, ossia la macchina della verità: “Ti sei messa con Paolo per avere visibilità? e ...

clikservernet : Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio: “Se Maria Laura De Vitis dovesse vedere il mio di passato…” - Noovyis : (Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio: “Se Maria Laura De Vitis dovesse vedere il mio di passato…”) Playhitmusic - - LadyNews_ : #MaurizioSorge critica #PaoloBrosio e #MariaLauraDeVitis a #LiveNonèladUrso, la coppia ribatte: 'Non lo conosciamo,… - FQMagazineit : Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio: “Se Maria Laura De Vitis dovesse vedere il mio di passato…” - ilgiornale : Rivelazioni e gossip non fermano l'amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis sua fidanzata. Ma questa passione… -