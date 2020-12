Brasile, Gerson vittima di razzismo: «Non mi chiuderanno mai la bocca» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gerson è stato insultato da un avversario dopo la vittoria del suo Flamengo per 4-3 sul Bahia. Le parole del centrocampista Gerson è stato insultato in maniera razzista da un avversario dopo la vittoria del suo Flamengo contro il Bahia. Queste le sue parole affidate ai social. «Amo la mia razza e lotto per il colore. Il “chiudi la bocca, negro” è esattamente quello che non succederà più. Continueremo a lottare per l’uguaglianza e il rispetto nel calcio, quello che oggi mancava dall’altra parte. Da quando avevo 8 anni, quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, sento, a volte solo guardando, il “taci, negro”. E non ci sono mai riusciti. Non lo faranno adesso. Non basta non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti. È inutile parlare, fare campagne e non metterlo in pratica in tutti gli aspetti della vita, anche sul campo. Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020)è stato insultato da un avversario dopo la vittoria del suo Flamengo per 4-3 sul Bahia. Le parole del centrocampistaè stato insultato in maniera razzista da un avversario dopo la vittoria del suo Flamengo contro il Bahia. Queste le sue parole affidate ai social. «Amo la mia razza e lotto per il colore. Il “chiudi la, negro” è esattamente quello che non succederà più. Continueremo a lottare per l’uguaglianza e il rispetto nel calcio, quello che oggi mancava dall’altra parte. Da quando avevo 8 anni, quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, sento, a volte solo guardando, il “taci, negro”. E non ci sono mai riusciti. Non lo faranno adesso. Non basta non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti. È inutile parlare, fare campagne e non metterlo in pratica in tutti gli aspetti della vita, anche sul campo. Il ...

Gerson è stato insultato da un avversario dopo la vittoria del suo Flamengo per 4-3 sul Bahia. Le parole del centrocampista Gerson è stato insultato in maniera razzista da un avversario dopo la ...

“Il razzismo è un crimine e va trattato in questo modo in tutti gli ambienti, anche nel calcio“. Questo l’attacco duro di Gerson, vittima di un episodio di razzismo nel match tra il suo Flamengo ed il ...

