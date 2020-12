Botswana | tribunali speciali contro la violenza sulle donne

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 21 dicembre 2020) IL governo delha deciso di istituire appositiper difendere le persone vulnerabili. Ciò consentirà di proteggere in particolaree bambini. I magistrati si occuperanno delle violenze in collaborazione con le autorità di polizia. Ciò permetterà alle vittime di stupri di ottenere giustizia in tempi brevi. Si spera che l’importante iniziativa porti