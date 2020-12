Borse europee in rosso per la nuova variante Covid: Milano in calo del 3,2% (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova variante del virus di Covid 19 riscontrata nel Regno Unito ha inciso particolarmente e negativamente sulle Borse europee. Europa, Borse in rosso La recente scoperta relativa alla variante di Coronavirus sviluppata in Gran Bretagna ha spaventato tutta l’Europa, incidendo particolarmente sull’andamento della Borsa. La settimana di Natale si è aperta con l’ennesima corrente di vendite, raggiungendo una perdita del 4%. Piazza Affari scende del 3,2%, sullo stesso piano di Madrid, Francoforte e Parigi. Nonostante il caos indotto dalla nuova emergenza sanitaria, la Borsa di Londra ha avuto una perdita più lieve, il 2,6%. La Borsa di Milano: i titoli in crisi I titoli che hanno riscontrato maggior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladel virus di19 riscontrata nel Regno Unito ha inciso particolarmente e negativamente sulle. Europa,inLa recente scoperta relativa alladi Coronavirus sviluppata in Gran Bretagna ha spaventato tutta l’Europa, incidendo particolarmente sull’andamento della Borsa. La settimana di Natale si è aperta con l’ennesima corrente di vendite, raggiungendo una perdita del 4%. Piazza Affari scende del 3,2%, sullo stesso piano di Madrid, Francoforte e Parigi. Nonostante il caos indotto dallaemergenza sanitaria, la Borsa di Londra ha avuto una perdita più lieve, il 2,6%. La Borsa di: i titoli in crisi I titoli che hanno riscontrato maggior ...

