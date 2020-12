Borsa New York tenta il recupero (Di lunedì 21 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street tenta il recupero a metà giornata, dopo un esordio incerto. Il mercato sconta ancora un po’ di incertezza per la risalita dei contagi da Covid e per la Brexit, ma ha recuperato grazie al via libera del Congresso al Piano di Stimoli ed alle promessa di una rapida attuazione. Il Dow Jones avanza a 30.252 punti, mentre resta sotto la parità l’S&P-500 a 3.697 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,39%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,09%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore finanziario. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities (-1,57%), energia (-1,39%) e beni di consumo per l’ufficio (-1,15%). Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+7,52%) e JP Morgan (+5,23%), dopo che la Fed ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Tele) – Wall Streetila metà giornata, dopo un esordio incerto. Il mercato sconta ancora un po’ di incertezza per la risalita dei contagi da Covid e per la Brexit, ma ha recuperato grazie al via libera del Congresso al Piano di Stimoli ed alle promessa di una rapida attuazione. Il Dow Jones avanza a 30.252 punti, mentre resta sotto la parità l’S&P-500 a 3.697 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,39%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,09%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore finanziario. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti utilities (-1,57%), energia (-1,39%) e beni di consumo per l’ufficio (-1,15%). Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+7,52%) e JP Morgan (+5,23%), dopo che la Fed ha ...

New York: in perdita Liberty Global

(Teleborsa) - Affonda sul mercato Liberty Global, che soffre con un calo del 4,44%. L'andamento di Liberty Global nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, ...

