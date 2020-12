Borsa Italiana | Transition bond di Snam su ExtraMOT PRO

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Tele) –dà oggi il benvenuto suPRO al secondodi, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo. Ilin oggetto rappresenta il terzo strumento emesso daquotato sul segmento green e/o social di. L’emissione, effettuata lo scorso 30 novembre, ha un controvalore di 600 milioni di euro con rendimento dello 0,034% e scadenza il 7/12/2028. I proventi derivanti daldiverranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel...

BorsaItalianaIT : Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su #ExtraMOTPRO al secondo Transition bond di Snam S.p.A. Il bond in oggetto ra… - Fill071 : AMEN ???? ???????????? Ma poi raga dove lavorate? Borsa italiana? ?????????? #gfvip - blu_chip : Diario di borsa Italiana: '(????????)' - SmorfiaDigitale : Borsa Italiana: i 10 titoli da monitorare in settimana (dal 21 al 27 dicembre) - FinanzaReport : #Borsa italiana oggi: Diasorin, Mediaset, Intesa Sp, Creval, Eni #21dicembre #variantecovid -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Italiana

alimentano l'avversione al rischio degli investitori spingendo le Borse europee in profondo rosso a meta' seduta. Passa cosi' in secondo piano l'ormai imminente approvazione di un nuovo piano di ...Guido Rosa, presidente dell’Aibe: “L’Italia può cogliere un’occasione storica se concentrerà le risorse su piani qualificanti, migliorerà fisco e giustizia e se saprà darsi regole certe in tempi brevi ...