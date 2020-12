Bonus e indennità Covid tutti detassati: quali sono e novità decreto Ristori (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bonus e indennità Covid: sono detassati? La risposta è sì e si tratta, in particolare, di una recente novità introdotta in sede di conversione del “decreto Ristori”. Recentemente, infatti, si è discusso molto se tutti gli aiuti alle famiglie e ai lavoratori, erogati a causa della pandemia da Coronavirus, fossero esenti o meno dalle imposte, quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. In altri termini, il punto ancora irrisolto era se sui vari Bonus e indennità riconosciuti dal Governo fosse necessario pagare anche le imposte. La questione trova epilogo positivo grazie a un maxi testo approvato al Senato il 15 dicembre 2020, in sede di conversione del “decreto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 dicembre 2020)? La risposta è sì e si tratta, in particolare, di una recenteintrodotta in sede di conversione del “”. Recentemente, infatti, si è discusso molto segli aiuti alle famiglie e ai lavoratori, erogati a causa della pandemia da Coronavirus, fossero esenti o meno dalle imposte, quindi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. In altri termini, il punto ancora irrisolto era se sui variriconosciuti dal Governo fosse necessario pagare anche le imposte. La questione trova epilogo positivo grazie a un maxi testo approvato al Senato il 15 dicembre 2020, in sede di conversione del “...

