Bonus 2021: tutte le agevolazioni per mobili, occhiali, tv e non solo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovi Bonus 2021: in mezzo agli emendamenti approvati ci sono alcune nuove agevolazioni per mobili, occhiali, tv e molto altro Non solo superBonus ristrutturazioni, valido ancora per tutto il 2021 e fino al 2022. Per il prossimo anno il governo ha deciso di finanziare anche altre spese degli italiani, seppure parzialmente. In mezzo agli emendamenti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovi: in mezzo agli emendamenti approvati ci sono alcune nuoveper, tv e molto altro Nonsuperristrutturazioni, valido ancora per tutto ile fino al 2022. Per il prossimo anno il governo ha deciso di finanziare anche altre spese degli italiani, seppure parzialmente. In mezzo agli emendamenti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro - Skeikhali1 : RT @Corriere: Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto au... - Corriere : Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto au... - casaeclima : Rubinetti e ceramica sanitaria, come funziona il “bonus idrico”? - infoiteconomia : Bonus animali: aumenta il tetto per la detrazione delle spese veterinarie in Legge di Bilancio 2021 -