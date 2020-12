Bollettino coronavirus Italia, oggi 21 dicembre: nuovi contagi in calo (10.872), ma 415 morti (ieri 352) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. I nuovi contagi oggi sono 10.872, in calo dai 15.104 di ieri. I morti sono 415 in risalita dai 352 di 24 ore fa. Sono 87.889 i... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020)Coviddi, lunedì 212020. Isono 10.872, indai 15.104 di. Isono 415 in risalita dai 352 di 24 ore fa. Sono 87.889 i...

