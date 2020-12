Bollettino Coronavirus: i numeri e la situazione aggiornata al 21 dicembre 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andiamo a scoprire quanto accade in Italia per quanto riguarda l’espandersi del contagio da Coronavirus al 21 dicembre 2020. Coronavirus (web source)Nella giornata odierna nuovo Bollettino della Protezione Civile italiana che ha reso noto i nuovi dati riguardanti l’espandersi del contagio da Covid19 nella penisola. A tal proposito ecco che emerge come a fronte di quasi 88 mila tamponi (87.889 per la precisione), siano emersi ben 10.872 nuovi casi di positività al virus. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il Coronavirus Ecco quindi come si va invece a scoprire che nelle ultime 24 ore si contano ben 415 vittime. Andando a fare un primo confronto con la ... Leggi su kronic (Di lunedì 21 dicembre 2020) Andiamo a scoprire quanto accade in Italia per quanto riguarda l’espandersi del contagio daal 21(web source)Nella giornata odierna nuovodella Protezione Civile italiana che ha reso noto i nuovi dati riguardanti l’espandersi del contagio da Covid19 nella penisola. A tal proposito ecco che emerge come a fronte di quasi 88 mila tamponi (87.889 per la precisione), siano emersi ben 10.872 nuovi casi di positività al virus. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con ilEcco quindi come si va invece a scoprire che nelle ultime 24 ore si contano ben 415 vittime. Andando a fare un primo confronto con la ...

