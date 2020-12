Bollettino Coronavirus del 21 Dicembre 2020 (Di lunedì 21 dicembre 2020) In data 21 Dicembre l’incremento nazionale dei casi, con il solito forte calo post weekend, è +0,55% (ieri +0,77%) con 1.964.054 contagiati totali, 1.281.258 dimissioni/guarigioni (+19.632) e 69.214 deceduti (+415); 613.582 infezioni in corso (-9.178). Elaborati 87.889 tamponi totali (il numero più basso dal 12 ottobre, ieri 137.420) con 42.338 casi testati (ieri 64.294); 10.872 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,37% (ieri 10,99% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,67% (ieri 23,49% – target 3%). Ricoverati con sintomi -13 (25.145); terapie intensive -12 (2.731) con 161 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.583; Emilia Romagna 1.594; Lazio 1.205; Lombardia 950; Puglia 788; Campania 691; Sicilia 669; Piemonte 611. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,39%) con 10.587 tamponi totali (il numero più basso dal 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 dicembre 2020) In data 21l’incremento nazionale dei casi, con il solito forte calo post weekend, è +0,55% (ieri +0,77%) con 1.964.054 contagiati totali, 1.281.258 dimissioni/guarigioni (+19.632) e 69.214 deceduti (+415); 613.582 infezioni in corso (-9.178). Elaborati 87.889 tamponi totali (il numero più basso dal 12 ottobre, ieri 137.420) con 42.338 casi testati (ieri 64.294); 10.872 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,37% (ieri 10,99% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 25,67% (ieri 23,49% – target 3%). Ricoverati con sintomi -13 (25.145); terapie intensive -12 (2.731) con 161 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.583; Emilia Romagna 1.594; Lazio 1.205; Lombardia 950; Puglia 788; Campania 691; Sicilia 669; Piemonte 611. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,39%) con 10.587 tamponi totali (il numero più basso dal 5 ...

