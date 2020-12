Bollettino coronavirus 21 dicembre: 10.872 nuovi contagi, 415 i decessi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 21 dicembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 21 dicembre, dichiara 10.872 nuovi contagi, 415 i decessi. Ad oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 21con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Ildel ministero della Salute di oggi 21, dichiara 10.872, 415 i. Ad oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 dicembre: 10.872 nuovi casi e 415 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 21 dicembre-) - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 10.872 nuovi contagi, 415 morti, 19.632 guariti, 87.889 tamponi, 2.731 (-12) in terapia intensiva #21di… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #21dicembre #Coronavirus #COVID19 -