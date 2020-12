Boateng e Melissa Satta si sono lasciati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Kevin Prince . Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati via social, pubblicando la stessa foto con lo stesso messaggio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”. Maddox, nato nel 2014, ha 6 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeBoateng) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@MelissaSatta) L'articolo proviene da Biccy.it. Leggi su biccy (Di lunedì 21 dicembre 2020) Kevin Prince . Ad annunciarlostati i diretti interessati via social, pubblicando la stessa foto con lo stesso messaggio: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”. Maddox, nato nel 2014, ha 6 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Prince(@prince) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Biccy.it.

