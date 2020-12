Boateng e Melissa Satta divorziano | L’annuncio sul loro profilo Instagram

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di oggi abbiamo appreso una triste notizia:dopo un lungo periodo di separazione. Si conoscono da nove anni e solo quattro anni fa arrivòdelmatrimonio avvenuto nell’isola Sarda. Un bambino di sei anni di nome Maddox che tiene i due legati nonostante gli ostacoli della vita, l’amore che l’ha trasformati in genitori, presenti anche in questo momento di rottura definitiva. Il post che comprende la famiglia insieme e sorridenti ha una didascalia che non lascia dubbi. Questo lo possiamo trovare nei profilidi entrambi, propensi a mantenere un rapporto di amicizia e sincerità, senza rancore per riuscire a decidere insieme le questioni che riguardanofiglio. Anche un anno fa la ...