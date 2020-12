Boateng annuncia | “Finita la relazione con Melissa Satta Fermo restando che…”

Leggi su golssip

(Di lunedì 21 dicembre 2020) "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità,che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". Kevin-Prince, centravanti del Monza, hato con un post su Facebook l'ufficialità della sua separazione con, con la quale si era sposato nel 2016.Ecco il post del calciatore:embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/208964432485903/posts/3424668234248824/?d=n" Golssip.