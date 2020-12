Blockchain e machine-learning applicate alla gestione documentale (Di lunedì 21 dicembre 2020) La gestione documentale costituisce uno degli aspetti più pervasivi e strategici nell’ambito dei processi di organizzazione aziendale, coinvolgendo tipicamente non solo l’intera organizzazione, ma anche gli interlocutori esterni coinvolti nei processi di generazione, scambio e trattamento dei documenti e in generale delle informazioni. Gli ultimi anni avevano già visto le imprese italiane avviarsi in maniera convinta verso processi di digitalizzazione, innanzitutto per garantire migliori performance operative, ma anche per questioni di sicurezza, di compliance normativa, e di rispetto dei temi dell’ecosostenibilità. Anche l’indagine “Printing Trends in SMB and Enterprise” condotta nel 2017 rispetto al rapporto tra le aziende americane, inglesi e tedesche e i sistemi di gestione documentale ha rilevato una considerevole ... Leggi su newsagent (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lacostituisce uno degli aspetti più pervasivi e strategici nell’ambito dei processi di organizzazione aziendale, coinvolgendo tipicamente non solo l’intera organizzazione, ma anche gli interlocutori esterni coinvolti nei processi di generazione, scambio e trattamento dei documenti e in generale delle informazioni. Gli ultimi anni avevano già visto le imprese italiane avviarsi in maniera convinta verso processi di digitalizzazione, innanzitutto per garantire migliori performance operative, ma anche per questioni di sicurezza, di compliance normativa, e di rispetto dei temi dell’ecosostenibilità. Anche l’indagine “Printing Trends in SMB and Enterprise” condotta nel 2017 rispetto al rapporto tra le aziende americane, inglesi e tedesche e i sistemi diha rilevato una considerevole ...

ML_Tweet_Bot : RT @DiaUnits: 15 POSIZIONI APERTE ALLA BANCA D'ITALIA Bando di concorso per l'assunzione di 15 laureati nel campo #ICT: ?12 con conoscenz… - jobunits : RT @DiaUnits: 15 POSIZIONI APERTE ALLA BANCA D'ITALIA Bando di concorso per l'assunzione di 15 laureati nel campo #ICT: ?12 con conoscenz… - UniTrieste : RT @DiaUnits: 15 POSIZIONI APERTE ALLA BANCA D'ITALIA Bando di concorso per l'assunzione di 15 laureati nel campo #ICT: ?12 con conoscenz… - ML_Tweet_Bot : RT @DiaUnits: 15 POSIZIONI APERTE ALLA BANCA D'ITALIA Bando di concorso per l'assunzione di 15 laureati nel campo #ICT: ?12 con conoscenz… - nelabdielbot : RT @DiaUnits: 15 POSIZIONI APERTE ALLA BANCA D'ITALIA Bando di concorso per l'assunzione di 15 laureati nel campo #ICT: ?12 con conoscenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Blockchain machine Blockchain, machine learning e IA Cryptonomist "Le potenzialità del modello di corporate compliance integrato basato sulla tecnologia blockchain"

Se la crisi epidemiologica da Covid-19 ha scatenato una crisi economica senza precedenti, l'innovazione digitale vive un momento di grande espansione. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dello Svi ...

RELATECH: pensare la ripartenza con l’innovazione … al femminile

Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, ...

Se la crisi epidemiologica da Covid-19 ha scatenato una crisi economica senza precedenti, l'innovazione digitale vive un momento di grande espansione. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dello Svi ...Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, ...