Blocco collegamenti Regno Unito | La Puglia perde 385mila euro al giorno di esportazioni di cibo e bevande

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'analisi della Coldiretti dopo lo stop stabilito dal governo. Muraglia: "Sono numeri importanti per un settore in ripresa"

La lista dei Paesi che sta bloccando i voli dal Regno Unito si allunga di ora in ora, ma la situazione è molto problematica anche per i trasporti, ..."Su un valore totale di 140 milioni di prodotti agroalimentari pugliesi esportati - sottolinea il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - oltre il 70 per cento dell'export riguarda l ...