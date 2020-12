BlacKkKlansman, stasera in prima tv il film sul Ku Klux Klan di Spike Lee (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cominciamo dalla fine: dagli inserti documentaristici sugli scontri causati da neonazisti e suprematisti bianchi a Charlottesville, nel 2017. Le aggressioni, i primi piani, le testimonianze pressanti e vitali, il drammatico remake d’un razzismo mai debellato. In questa presa diretta si ritrovano l’urgenza, la vitalità che costituiscono la cifra migliore del cinema di Spike Lee, costretto a recuperarle dalla vita vera alla fine di due ore di un film dal titolo lambiccato, BlacKkKlansman (2018), nelle quali della sua caratteristica forza espressiva c’è poco. Le premesse c’erano tutte, a partire dalla storia paradigmatica, ispirata a fatti reali, di Ron Stallworth (John David Washington, il figlio di Denzel poi protagonista di Tenet), primo poliziotto afroamericano nella storia di Colorado Springs, che comincia ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cominciamo dalla fine: dagli inserti documentaristici sugli scontri causati da neonazisti e suprematisti bianchi a Charlottesville, nel 2017. Le aggressioni, i primi piani, le testimonianze pressanti e vitali, il drammatico remake d’un razzismo mai debellato. In questa presa diretta si ritrovano l’urgenza, la vitalità che costituiscono la cifra migliore del cinema diLee, costretto a recuperarle dalla vita vera alla fine di due ore di undal titolo lambiccato,(2018), nelle quali della sua caratteristica forza espressiva c’è poco. Le premesse c’erano tutte, a partire dalla storia paradigmatica, ispirata a fatti reali, di Ron Stallworth (John David Washington, il figlio di Denzel poi protagonista di Tenet), primo poliziotto afroamericano nella storia di Colorado Springs, che comincia ...

