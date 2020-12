Biscotti prodotti dagli studenti al personale sanitario della Valle (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pacchi di Biscotti prodotti all'interno della scuola e donati agli operatori sanitari ospedalieri della Valle del Serchio impegnati da mesi in una difficile missione. E' il regalo natalizio davvero ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pacchi diall'internoscuola e donati agli operatori sanitari ospedalieridel Serchio impegnati da mesi in una difficile missione. E' il regalo natalizio davvero ...

Gli studenti donano i biscotti agli ospedali di Barga e Castelnuovo

Barga (Lucca), 21 dicembre 2020 - Pacchi di biscotti prodotti all’interno della scuola e donati agli operatori sanitari ospedalieri della Valle del Serchio impegnati da mesi in una difficile missione.

