Biden si vaccina in diretta tv con la moglie. La settimana prossima prima dose per la vice Harris e il marito (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il vice presidente Mike Pence, la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell, anche il presidente eletto Joe Biden e la moglie Jill, come annunciato, si sono vaccinati in diretta tv. Un gesto che segna ancora una volta lo scarto fra lui e Donald Trump, che resta in disparte e non ha finora annunciato quando intenda procedere con la prima dose. E questo nonostante il tycoon abbia contratto il virus dopo essersi più volte vantato in campagna elettorale del fatto che sotto la sua guida sarebbe arrivato il vaccino. Il gesto di Biden giunge nel giorno in cui, dopo il vaccino di Pfizer – che oggi in Europa ha ricevuto il via libera sia dall’Ema che dalla Commissione Ue -, negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo ilpresidente Mike Pence, la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell, anche il presidente eletto Joee laJill, come annunciato, si sonoti intv. Un gesto che segna ancora una volta lo scarto fra lui e Donald Trump, che resta in disparte e non ha finora annunciato quando intenda procedere con la. E questo nonostante il tycoon abbia contratto il virus dopo essersi più volte vantato in campagna elettorale del fatto che sotto la sua guida sarebbe arrivato il vaccino. Il gesto digiunge nel giorno in cui, dopo il vaccino di Pfizer – che oggi in Europa ha ricevuto il via libera sia dall’Ema che dalla Commissione Ue -, negli ...

