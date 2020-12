Bestemmia in campo, è bufera: “Cristante squalificato, Buffon invece no…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi il Giudice sportivo non ha squalificato il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, registrato dalle telecamere in Parma-Juventus mentre (non inquadrato) gridava al compagno di squadra Portanova con una Bestemmia Maledetti stadi vuoti, maledetto “Grande Fratello”. Le telecamere continuano a pizzicare strani comportamenti dei calciatori sul terreno di gioco e a registrare suoni ed espressioni, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi il Giudice sportivo non hail portiere della Juventus Gianluigi, registrato dalle telecamere in Parma-Juventus mentre (non inquadrato) gridava al compagno di squadra Portanova con unaMaledetti stadi vuoti, maledetto “Grande Fratello”. Le telecamere continuano a pizzicare strani comportamenti dei calciatori sul terreno di gioco e a registrare suoni ed espressioni, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

pccpla : RT @cmdotcom: Bufera su #Buffon per una bestemmia in campo, ma niente squalifica: il motivo - infoitsport : Buffon richiama Portanova in campo e scappa una bestemmia: tifosi della Roma infuriati - infoitsport : Bufera su Buffon per una bestemmia in campo, ma niente squalifica: il motivo - Rouch198830 : @finoallafine71 @SerieA @RafaeLeao7 @acmilan Ma alla fine il vostro buffonE viene squalificato per la bestemmia detta in campo?? - taeminsgroove : a parte che questa regola di squalificare chi bestemmia è stupida a priori, ma se fosse applicata rigorosamente con… -