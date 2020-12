Berlusconi: 'Nella situazione in cui siamo meglio lavorare col governo Conte, che una crisi' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche lui spaventato da una gestione Salvini e Meloni della pandemia? Silvio Berlusconi parla al Messaggero e non vede scossoni all'orizzonte: non vede un nuovo governo, ma soprattutto non vede ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche lui spaventato da una gestione Salvini e Meloni della pandemia? Silvioparla al Messaggero e non vede scossoni all'orizzonte: non vede un nuovo, ma soprattutto non vede ...

berlusconi : Forza Italia per il bene del Paese è a disposizione per lavorare con il governo che c’è, anche se questo governo no… - berlusconi : Se dovesse esserci una crisi di governo ci rimetteremo al capo dello Stato che valuterà quale strada imboccare. La… - berlusconi : Essere opposizione non significa tifare per il “tanto peggio tanto meglio”, sperare di guadagnare consenso sulle di… - GCL002 : @berlusconi @EPPGroup Nella moneta elettronica, ma non con il telefonino. Perché vi sono problemi di sicurezza. Si… - MauroVittorio3 : Non sono mai stato un fan di #Berlusconi, ma devo ammettere che in molti casi ha avuto ragione.. Nella questione de… -