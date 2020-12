Berlusconi insiste su Bertolaso sindaco di Roma | ma Lega e Fratelli d' Italia tentennano

boni_franco : @Nathali97381204 Ma perché si insiste a chiamarli centrodestra? Cosa hanno di centro? Berlusconi? Ma per favore.., - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il centrodestra insiste sul voto subito, ma se ci fossero i 'responsabili'.... -

Globalist.it

Nonostante Salvini abbia un occhio di riguardo per Bertolaso, molti leghisti rimangono contrati e FdI è ancora ferma sul nome di Francesco Rocca, attuale presidente della Croce Rossa Italiana.Oggi il leader di Forza Italia insiste su una più stabile posizione di collaborazione per così dire esterna, come avvenuto sulla manovra e - confida per il futuro - nella ripartizione del Recovery ...