Belt & Road Initiative e la trappola del debito Un filo di Arianna tra Cooperazione e Neo-colonialismo

(Di lunedì 21 dicembre 2020) di Alberto Gandossi. Si chiama “One, One”, ovveroabbreviato “BRI”, il progetto cinese di una Via della Seta in chiave...

Gli investimenti della Cina nella Belt and road initiative (Bri), la Nuova via della seta, si stanno riducendo mese dopo mese. I prestiti della China Development Bank e della Export-Import Bank of ...Russia, Cina e Italia sono i principali partner commerciali strategici del Kazakhstan. In questo contesto, il mega progetto 'Belt and Road' è il generatore principale delle nuove opportunità per ...