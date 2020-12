Belle foto di Giove e Saturno, nel giorno della loro congiunzione (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Stella di Natale del 2021, così è stato chiamato la straordinaria congiunzione Giove Saturno che avverrà oggi, precisamente tra le 17:00 e le 19:00 ora italiana: un evento inusitato che non accadeva da 400 anni (l’ultima congiunzione così stretta risale al 16 luglio 1623) e non visibile a occhio nudo sulla terra da ben 800. La Grande congiunzione, dicevamo, sarà visibile senza bisogno di particolari strumentazioni – meteo permettendo – tanto che con i telescopi si dovrebbero vedere perfino le lune di Giove e gli anelli di Saturno. Se temete di perdervi l’evento astronomico dell’anno, sappiate che sono disponibili diverse dirette streaming, nel frattempo, per ammazzare l’attesa, abbiamo preparato una gallery con un po’ di foto eccezionali di entrambi ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Stella di Natale del 2021, così è stato chiamato la straordinariache avverrà oggi, precisamente tra le 17:00 e le 19:00 ora italiana: un evento inusitato che non accadeva da 400 anni (l’ultimacosì stretta risale al 16 luglio 1623) e non visibile a occhio nudo sulla terra da ben 800. La Grande, dicevamo, sarà visibile senza bisogno di particolari strumentazioni – meteo permettendo – tanto che con i telescopi si dovrebbero vedere perfino le lune die gli anelli di. Se temete di perdervi l’evento astronomico dell’anno, sappiate che sono disponibili diverse dirette streaming, nel frattempo, per ammazzare l’attesa, abbiamo preparato una gallery con un po’ dieccezionali di entrambi ...

Giove e Saturno, i due pianeti più grandi del Sistema Solare, si allineano oggi: un evento astronomico che non accadeva da oltre 400 anni e sarà visibile a occhi nudo in serata. Per celebrare l'occasi ...

La foto vince l'Ocean Photography Awards 2020

E’ sicuramente la foto marina più bella del 2020. Il soggetto è un branco di mobule o mante che sicuramente non stanno pensando al distanziamento spaziale e al pericolo di assembramento. E’ uno scatto ...

