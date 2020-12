BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 22 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

di22: Mentre Katie (Heather Tom) e Flo (Katrina Bowden) sono in sala operatoria, Bill (Don Diamont) e le Logan sono riconoscenti per il gesto del misterioso donatore anonimo. Shauna (Denise Richards) spera che, quando scopriranno la verità, le zie della figlia la riaccolgano in famiglia. Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle) parlano di quanto successo tra Shauna e Ridge (Thorsten Kaye).