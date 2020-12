Beautiful | anticipazioni puntata 21 dicembre | Ridge torna da Brooke?

(Di lunedì 21 dicembre 2020)21: mentre Flo e Katie si apprestano ad entrare in sala operatoria,da. Katie ha ricevuto un’incredibile notizia: c’è un donatore che potrebbe salvarle la vita. L’unica clausola è che lei non sappia mai il suo nome né nessun’altra informazione riguardo alla sua identità. Katie è felicissima e scoppia L'articolo proviene da YesLife.it.

Di seguito tutte le vicende anticipate di Beautiful riguardo l’ episodio del giorno 21 Dicembre 2020. La soap opera americana è in onda ...Nelle puntate dal 21 al 27 dicembre di Beautiful, Flo e Katie entrano in sala operatoria per il trapianto di rene. La Fulton ha chiesto di restare anonima perché non vuole che il suo gesto possa ...