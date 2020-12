Bayern Monaco | Lewandowski | “Tra i miei idoli un italiano Messi e CR7 al mio livello? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Parla Robert. Premiato come miglior calciatore dell'anno durante l'edizione 2020 del The Best FIFA Football Award - andata in scena a Zurigo in via telematica a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus -, il bomber del, intervenuto ai microfoni del portale francese France Football, si è raccontato a 360°, soffermandosi suk suo splendido stato di forma, che ormai va avanti da qualche stagione.VIDEO Lazio, ecco il: da Immobile vsa Klose, numeri e curiosità"Cristiano Ronaldo e Leoal mio? Se si prendono i numeri di quest'anno e anche quelli precedenti, penso di essere abbastanza bravo in termini di prestazioni e gol segnati - ha affermato il classe '88 -. Non essendo ...