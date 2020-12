Basket Serie A | Milano torna in vetta Virtus sul velluto Vincono Fortitudo e Trieste

(Di lunedì 21 dicembre 2020), 20 dicembre 2020 " L' Armani AX" reduce dai successi in Eurolega contro Fenerbahce ed Efes " approfitta del ko patito nell'anticipo di ieri dall'Happy Casa Brindisi e si riprende la ...

BasketCity_net : - pistoiasport : Serie A2, uno sguardo agli ex Pistoia Basket nei due gironi - CatelliRossella : Basket, Serie A: Milano batte Sassari e si riprende la vetta solitaria, ok Virtus e Fortitudo Bolog… - BasketCity_net : - BasketCity_net : -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Milano, 20 dicembre 2020 – L’ Armani AX Milano – reduce dai successi in Eurolega contro Fenerbahce ed Efes – approfitta del ko patito nell’anticipo di ieri dall’Happy Casa Brindisi e si riprende la ve ...Con la presenza di ieri contro Trieste Tonut raggiunge il quarto posto di sempre come presenze in maglia orogranata ...