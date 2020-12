Basket | Pesaro perde Frantz Massenat per tre mesi Il giocatore si opererà mercoledì

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Saranno tre idi stop pera causa dell’infortunio patito nella trasferta della sua Carpegna Prosciuttoin quel di Brindisi, che ha causato la fine della serie positiva dell’Happy Casa. Il ventottenne del New Jersey, esordiente nel nostro massimo campionato, si è procurato la frattura scomposta del radio e la sublussazione dell’ulna del braccio destro. L’intervento chirurgico per ridurre il tutto verrà effettuatoal Policlinico Universitario di Modena., che in Serie A viaggia a 12.1 punti di media e, prima di sabato, solo due volte non era andato in doppia cifra, rientrerà verosimilmente a metà girone di ritorno, nel periodo in cui la Vuelle affronterà Virtus Bologna e Reggio Emilia. A causa dell’infortunio del play-guardia, la società ha ...