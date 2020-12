Baseball, MLB 2021: i Cleveland Indians cambiano nome, decisiva la lotta al razzismo negli Stati Uniti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il campionato di MLB (massima Lega di Baseball del mondo) non è ancora iniziato, ma è già stata ufficializzata una piccola grande rivoluzione, con i Cleveland Indians che cambieranno il proprio soprannome a partire dalla prossima stagione, in virtù delle proteste contro il razzismo negli Stati Uniti. Un atto che sembra dovuto, specie dopo il cambio dei Washington Redskins, franchigia della NFL, ma che ha suscitato la reazione dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha mostrato tutto il suo dispiacere, scagliandosi contro i dirigenti della squadra. Per il prossimo nome, è probabile che si vada a ripescare nel passato, scegliendo tra Naps e Spiders, con quest’ultimo favorito, anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il campionato di MLB (massima Lega didel mondo) non è ancora iniziato, ma è già stata ufficializzata una piccola grande rivoluzione, con iche cambieranno il proprio soprana partire dalla prossima stagione, in virtù delle proteste contro il. Un atto che sembra dovuto, specie dopo il cambio dei Washington Redskins, franchigia della NFL, ma che ha suscitato la reazione dell’ormai ex presidente degliDonald Trump, che ha mostrato tutto il suo dispiacere, scagliandosi contro i dirigenti della squadra. Per il prossimo, è probabile che si vada a ripescare nel passato, scegliendo tra Naps e Spiders, con quest’ultimo favorito, anche ...

andreghezzi82 : @Post_Iccia @AlexCavatton @dantecorneli @Pi_Mandoi No. quella è ESPN canale. Questa è la app. Tutto il mondo del co… - raw_chili : New York #Yankees: Giancarlo Stuntin... - vincenzo_61 : Qualcuno mi sa spiegare come mai se, per puro caso, a qualcuno scappa la parola 'negro' qui in Italia dove non ci s… - RSIsport : ????? Dopo i Washington #Redskins nel football, anche gli #Indians di Cleveland nel baseball hanno deciso di cambiare… - Gazzetta_it : #Baseball, #Mlb. Polemiche e anti razzismo: #Cleveland cancella il nome Indians -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball MLB Baseball, MLB 2021: i Cleveland Indians cambiano nome, decisiva la lotta al razzismo negli Stati Uniti OA Sport Baseball, MLB 2021: i Cleveland Indians cambiano nome, decisiva la lotta al razzismo negli Stati Uniti

Il campionato di MLB (massima Lega di baseball del mondo) non è ancora iniziato, ma è già stata ufficializzata una piccola grande rivoluzione, con i Cleveland Indians che cambieranno il proprio sopran ...

MLB: CLEVELAND DIRÀ ADDIO AL SOPRANNOME “INDIANS” DAL 2022

(di Marco Casalone) – La franchigia di Cleveland della Major League Baseball (MLB) ha annunciato di voler abbandonare il suo soprannome “Indians“, con il quale è conosciuta ed identificata dagli ...

Il campionato di MLB (massima Lega di baseball del mondo) non è ancora iniziato, ma è già stata ufficializzata una piccola grande rivoluzione, con i Cleveland Indians che cambieranno il proprio sopran ...(di Marco Casalone) – La franchigia di Cleveland della Major League Baseball (MLB) ha annunciato di voler abbandonare il suo soprannome “Indians“, con il quale è conosciuta ed identificata dagli ...