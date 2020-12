Barcellona, senti Laporta: “Se Messi dirà no al rinnovo andremo avanti e costruiremo nuova storia del club” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Joan Laporta è pronto a tornare alla presidenza del Barcellona. Di nuovo candidato per il ruolo di numero uno della società blaugrana, il 58enne è tornato a parlare ai microfoni di Europa Press affrontando diversi temi scottanti come il futuro di Lionel Messi.Laporta: "Se Messi dirà no al rinnovo andremo avanti"caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="694" Messi (getty images)/captionLaporta affronta subito il tema più caldo: la permanenza o meno di Lionel Messi il cui contratto scadrà nell'estate 2021: "Se Messi dice di no al rinnovo, noi lo prenderemo con sportività e dovremo andare avanti", ha spiegato il candidato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Joanè pronto a tornare alla presidenza del. Di nuovo candidato per il ruolo di numero uno della società blaugrana, il 58enne è tornato a parlare ai microfoni di Europa Press affrontando diversi temi scottanti come il futuro di Lionel: "Seno al"caption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="694"(getty images)/captionaffronta subito il tema più caldo: la permanenza o meno di Lionelil cui contratto scadrà nell'estate 2021: "Sedice di no al, noi lo prenderemo con sportività e dovremo andare", ha spiegato il candidato ...

