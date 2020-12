Barbara d’Urso e Filippo Nardi | dal presunto flirt alle distanze prese da lei dopo le frasi di lui dette al GF Vip

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020), nel 2019, sono andati in vacanza insieme in Toscana. Non erano da soli, certo, insieme a loro, infatti, c’erano anche altre persone. Queste ferie estive passate insieme, però, hanno dato vita a dei rumors su untra i due. A dar maggiore voce a questo ipotetico gossip sono state le storie e le foto sui Social che lae il ‘Conte’ hanno postato sui rispettivi Social. Lo stesso ex concorrente del GF Vip 5, infatti, in una recente intervista sul settimanale ‘Nuovo’, aveva dichiarato che non sapeva come chiamare il sentimento che c’è tra di loro. “Certamente ci vogliamo molto bene”, disseal periodico per poi continuare rivelando, che selo chiamasse ...