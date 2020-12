Bando per assegnazione alloggi pubblici a Milano aperto sino a 31 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 560 i nuovi alloggi popolari pronti per essere assegnati e 2.608 le domande trasmesse in una settimana. Questi i primi dati rilevanti relativi al nuovo Avviso pubblico per l’assegnazione di alloggi popolari nell’ambito territoriale del Comune di Milano. aperto il 20 novembre, il Bando si chiuderà il 31 dicembre 2020. Le tipologie abitative includono appartamenti di proprietà di Aler Milano e di MM (Metropolitana Milanese), il gestore comunale delle case popolari. Da Regione massima attenzione sul tema casa Bolognini“L’attenzione e l’impegno di Regione Lombardia sui temi della casa – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini – sono massimi. Basti, infatti, pensare che, stando all’ultimo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 560 i nuovipopolari pronti per essere assegnati e 2.608 le domande trasmesse in una settimana. Questi i primi dati rilevanti relativi al nuovo Avviso pubblico per l’dipopolari nell’ambito territoriale del Comune diil 20 novembre, ilsi chiuderà il 312020. Le tipologie abitative includono appartamenti di proprietà di Alere di MM (Metropolitana Milanese), il gestore comunale delle case popolari. Da Regione massima attenzione sul tema casa Bolognini“L’attenzione e l’impegno di Regione Lombardia sui temi della casa – spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini – sono massimi. Basti, infatti, pensare che, stando all’ultimo ...

Covid/ Bando per reclutare medici e infermieri nella campagna vaccini: i conti delle retribuzioni non tornano

Il trattamento retributivo applicato al personale sarà quello previsto dai rispettivi Ccnl di settore per i dipendenti del Ssn: questo è un problema ...

