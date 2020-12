Banca Ifis: Colombini rinuncia, Geertman sarà nuovo ad (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Banca Ifis rende noto che, a seguito di accordi con il socio di controllo della Banca La Scogliera, in data odierna l'amministratore delegato Luciano Colombini ha comunicato la propria intenzione di rinunciare al proprio mandato di Consigliere, anche delegato, di amministrazione a far data da aprile 2021 nella capogruppo e da aprile 2022 nelle controllate in cui a oggi ricopre un ruolo. La decisione sarà formalizzata in una riunione consiliare prevista per il prossimo mese di febbraio e avrà effetto dall'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020. La Scogliera ha raggiunto con Frederik Geertman le intese necessarie a permettere il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Banca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dic. (Adnkronos) -rende noto che, a seguito di accordi con il socio di controllo dellaLa Scogliera, in data odierna l'amministratore delegato Lucianoha comunicato la propria intenzione dire al proprio mandato di Consigliere, anche delegato, di amministrazione a far data da aprile 2021 nella capogruppo e da aprile 2022 nelle controllate in cui a oggi ricopre un ruolo. La decisioneformalizzata in una riunione consiliare prevista per il prossimo mese di febbraio e avrà effetto dall'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020. La Scogliera ha raggiunto con Frederikle intese necessarie a permettere il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di...

