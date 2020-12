Banca Ifis | Colombini rinuncia | Geertman sarà nuovo ad

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dic. (Adnkronos) –rende noto che, a seguito di accordi con il socio di controllo dellaLa Scogliera, in data odierna l’amministratore delegato Lucianoha comunicato la propria intenzione dire al proprio mandato di Consigliere, anche delegato, di amministrazione a far data da aprile 2021 nella capogruppo e da aprile 2022 nelle controllate in cui a oggi ricopre un ruolo. La decisioneformalizzata in una riunione consiliare prevista per il prossimo mese di febbraio e avrà effetto dall’Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sul progetto di bilancio 2020. L'articolo proviene da Ildenaro.it.