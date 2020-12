Balzo ‘positivi e sintomatici’. Altri 1.097 guariti. Lavori a ospedale casertano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 21 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 20. Sale al 7% il rapporto tra positivi e tamponi. Aumenta anche la percentuale dei sintomatici. Stabili i rapporti tra ricoverati e posti letto disponibili di degenze e terapie intensive. Ottimo il dato dei guariti di giornata. Su 9.662 tamponi sono risultati 691 positivi ossia il 7.1% (ieri 6.3%). Negli ultimi 58 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 8.971 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 691 ‘positivi’, 95 sono sintomatici ossia il 13.7% (ieri 12.2%), forbice ultimi 58 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 95 positivi sintomatici rappresentano lo 0.9% (ieri 0.7 %). Negli ultimi 57 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 21 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 20. Sale al 7% il rapporto tra positivi e tamponi. Aumenta anche la percentuale dei sintomatici. Stabili i rapporti tra ricoverati e posti letto disponibili di degenze e terapie intensive. Ottimo il dato deidi giornata. Su 9.662 tamponi sono risultati 691 positivi ossia il 7.1% (ieri 6.3%). Negli ultimi 58 giorni forbice compresa tra 6% e 21.5%. 8.971 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 691’, 95 sono sintomatici ossia il 13.7% (ieri 12.2%), forbice ultimi 58 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 95 positivi sintomatici rappresentano lo 0.9% (ieri 0.7 %). Negli ultimi 57 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di ...

