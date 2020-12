Autocertificazione, ecco il modulo da scaricare per potersi spostare durante le feste natalizie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con l’ingresso dell’Italia in zona rossa a partire dal 24 dicembre, torna il modulo per l’Autocertificazione degli spostamenti che gli italiani hanno imparato a conoscere a partire dal primo lockdown. Il modello, scaricabile dal sito del Viminale (qui), è lo stesso che era stato predisposto in occasione degli ultimi Dpcm e permette di indicare se ci si sta spostando per motivi di salute, lavoro o necessità (come il rientro al domicilio, residenza o abitazione). Le regole previste dal governo per il Natale, infatti, impongono che nei giorni festivi e prefestivi non ci si possa allontanare dalla propria abitazione, proprio come avvenuto finora nelle zone rosse. Sono però previste alcune deroghe, ad esempio per fare visita (massimo in due) a un parente o amico o per raggiungere le seconde case, purché si trovino all’interno della propria Regione. Nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con l’ingresso dell’Italia in zona rossa a partire dal 24 dicembre, torna ilper l’degli spostamenti che gli italiani hanno imparato a conoscere a partire dal primo lockdown. Il modello, scaricabile dal sito del Viminale (qui), è lo stesso che era stato predisposto in occasione degli ultimi Dpcm e permette di indicare se ci si sta spostando per motivi di salute, lavoro o necessità (come il rientro al domicilio, residenza o abitazione). Le regole previste dal governo per il Natale, infatti, impongono che nei giorni festivi e prefestivi non ci si possa allontanare dalla propria abitazione, proprio come avvenuto finora nelle zone rosse. Sono però previste alcune deroghe, ad esempio per fare visita (massimo in due) a un parente o amico o per raggiungere le seconde case, purché si trovino all’interno della propria Regione. Nei ...

