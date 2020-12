Auguri a Chris Evert: l’ex campionessa americana fa 66 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se c’è una giocatrice che è entrata a pieno titolo nella storia del tennis quella è certamente Chris Evert. L’ ex giocatrice americana infatti presenta un palmares veramente straordinario, un incredibile mix di trofei e record. Fu capace di vincere 18 titoli del Grande Slam ( sette Roland Garros, sei US Open, tre Wimbledon e due Australian Open) ma questo paradossalmente è il dato meno spaventoso. Sono ben 260 infatti le settimane da numero 1 del mondo e in sette occasioni è riuscita a terminare la stagione di fronte a tutte. Autentica dominatrice della terra battuta, Chris Evert può vantare il 94,28 % di vittorie in carriera su questa superficie nonché un’incredibile striscia di 125 vittorie consecutive. Si tratta di numeri veramente irreali. Nel giorno in cui l’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se c’è una giocatrice che è entrata a pieno titolo nella storia del tennis quella è certamente. L’ ex giocatriceinfatti presenta un palmares veramente straordinario, un incredibile mix di trofei e record. Fu capace di vincere 18 titoli del Grande Slam ( sette Roland Garros, sei US Open, tre Wimbledon e due Australian Open) ma questo paradossalmente è il dato meno spaventoso. Sono ben 260 infatti le settimane da numero 1 del mondo e in sette occasioni è riuscita a terminare la stagione di fronte a tutte. Autentica dominatrice della terra battuta,può vantare il 94,28 % di vittorie in carriera su questa superficie nonché un’incredibile striscia di 125 vittorie consecutive. Si tratta di numeri veramente irreali. Nel giorno in cui...

Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo le fasi principali della carriera di Chris Evert, una vita letteralmente dedicata al tennis.

