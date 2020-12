Augsburg-RB Lipsia coppa tedesca | martedì ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Undicesima e terza in campionato si sfidano nel sedicesimi di finale della DFB-Pokal 2020-21. Le partite del secondo turno disono spesso indicate come l’ultimo sforzo prima delle vacanze anche se quest’anno saranno molto brevi. Dal primo fine settimana di gennaio infatti, le due divisioni di vertice ricominceranno a giocare. Trae RB InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Augsburg-RB Lipsia (coppa tedesca, martedì ore 18:30): formazioni, quote, - CorriereQ : Bundesliga, il Francoforte di André Silva supera l’Augsburg. Pari Lipsia con il Colonia -

Ultime Notizie dalla rete : Augsburg Lipsia

Infobetting

I bavaresi vincono lo scontro diretto e salgono in cima alla classifica di Bundes, decisivo il bomber polacco. Perdono i gialloneri di Favre ...Bundesliga, M'Gladbach battuto in rimonta, 0-0 Lipsia. Sconfitta anche per l'Augsburg, battuto 2-0 in casa dal Francoforte mentre il Lipsia non è andato oltre lo 0-0 contro il Colonia. Schalke e ...