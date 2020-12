Attraversa la strada, viene investito da un'ambulanza con la sirena attiva: muore un uomo di 75 anni (Di lunedì 21 dicembre 2020) JESI - Un drammatico incidente è avvenuto attorno alle 18 a Jesi, sul Viale del Lavoro, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille. Un uomo di 75 anni di Jesi, residente in zona, stava Attraversando ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) JESI - Un drammatico incidente è avvenuto attorno alle 18 a Jesi, sul Viale del Lavoro, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille. Undi 75di Jesi, residente in zona, stavando ...

Un drammatico incidente è avvenuto attorno alle 18 a Jesi, sul Viale del Lavoro, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille. Un uomo di 75 anni di Jesi, residente in zona, stava attraversando ...

