Attacco Juve: Kulusevski e Chiesa salgono, Dybala no (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Juve inizia a girare e Pirlo può tirare le prime somme, anche in chiave mercato. La squadra inizia a esprimersi secondo l'idea del tecnico e i singoli interpreti cominciano a trovare una precisa ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lainizia a girare e Pirlo può tirare le prime somme, anche in chiave mercato. La squadra inizia a esprimersi secondo l'idea del tecnico e i singoli interpreti cominciano a trovare una precisa ...

sportli26181512 : CR7 e Morata non si toccano? Il borsino degli altri: Kulu sale, Dybala no, Chiesa...: CR7 e Morata non si toccano?… - JuventusUn : 'Contro la #Juve aveva l'artrosi...!' nuovo attacco vergognoso di @Alvino, sentite cos'ha detto! LE PAROLE?… - furiadicheb1985 : Ci lamentiamo della nostra difesa imbarazzante che subisce gol ad ogni partita ma attualmente la Juve ha la miglior… - xelagrillo : @Marcellari77 @PalloneBucato Esatto. Tenete stretto Ringhio, e ricorda che potenzialmente avreste 4 punti in più. E… - pierofraccaro : @RaiSport La Asl doveva bloccare la trasferta del Napoli visto le numerose assenze in attacco come era successo contro la Juve ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Juve CR7 e Morata non si toccano? Il borsino degli altri: Kulu sale, Dybala no, Chiesa... La Gazzetta dello Sport TUTTOSPORT - La Juve prova l'affare, Paratici vuole un calciatore del Napoli in saldo!

Il direttore sportivo del club bianconero guarda in casa azzurra in vista delle prossime sessioni di trasferimento della Serie A.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber a gennaio: 2 occasioni da paura!

Lavori e valutazioni in corso, ma la Juventus potrebbe davvero muoversi a gennaio anche per rinforzare l’attacco. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di ...

Il direttore sportivo del club bianconero guarda in casa azzurra in vista delle prossime sessioni di trasferimento della Serie A.Lavori e valutazioni in corso, ma la Juventus potrebbe davvero muoversi a gennaio anche per rinforzare l’attacco. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di ...